Соответствующие кадры опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как выглядит Дружковка сейчас?

Видео с Дружковкой сняли аэроразведчики бригады "Хищник" патрульной полиции. Они показали, как выглядит населенный пункт с высоты.

Город, который еще недавно жил своей жизнью, теперь окутан дымом. Горят квартиры в многоэтажках, а над улицами тянутся тысячи нитей оптоволокна,

– написал Алексей Белошицкий.

На кадрах видно, как в городе после вражеского обстрела повсюду много задымления, а также пожарища на многоэтажных домах. На улицах – ни души.

В некоторых жилых зданиях совершенно нет окон, а также пробиты крыши.

Дружковка сегодня / Видео из фейсбука Алексея Белошицкого

Стоит отметить, что Дружковка расположена примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения. Сейчас форпостом к населенному пункту является Константиновка в Донецкой области, где идут ожесточенные бои.

Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 18 июля сообщил о завершении зачистки Константиновки в Донецкой области. После выполнения боевой задачи украинские военные подняли над городом государственный флаг.