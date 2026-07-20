Відповідні кадри поширив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Який вигляд має Дружківка зараз?

Відео із Дружківкою зняли аеророзвідники бригади "Хижак" патрульної поліції. Вони показали, який вигляд має населений пункт з висоти.

Місто, яке ще донедавна жило, тепер огорнуте димом. Горять квартири у багатоповерхівках, а над вулицями тягнуться тисячі ниток оптоволокна,

– написав Олексій Білошицький.

На кадрах можна побачити, як у місті після ворожого багато є задимлення, а також згарища на багатоповерхових будинках. На вулицях – ні душі.

У деяких житлових будівлях абсолютно немає вікон, а також пробиті дахи.

Дружківка сьогодні / Відео з фейсбуку Олексія Білошицького

Варто зазначити, що Дружківка розташована приблизно на 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наразі форпостом до населеного пункту є Костянтинівка у Донецькій області, де точаться жорстокі бої.

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" 18 липня повідомив про завершення зачистки Костянтинівки Донецької області. Після виконання бойового завдання українські військові підняли над містом державний прапор.