Друзья Путина в КНДР и Иране используют его безумие, – Зеленский

Нынешние друзья российского диктатора Владимира Путина, находящиеся в Тегеране и Пхеньяне, используют его безумие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, информирует 24 Канал.

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Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют безумие Путина, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить,

– заявил Зеленский.

По словам президента, все мы, сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира – мира, который одновременно справедлив и стабильн.

"Перед полномасштабной войной нам постоянно говорили – не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам повторяли: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция", – подчеркнул украинский. лидер.

Путин – олицетворение войны

Владимир Зеленский также отметил, что Путин является единственной причиной, почему до сих пор продолжаются войны и конфликты.

По словам президента, диктатор пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке - массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.

Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться,

– сказал Владимир Зеленский.

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