Друзья Путина в КНДР и Иране используют его безумие, – Зеленский
Нынешние друзья российского диктатора Владимира Путина, находящиеся в Тегеране и Пхеньяне, используют его безумие.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, информирует 24 Канал.
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Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют безумие Путина, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить,
– заявил Зеленский.
По словам президента, все мы, сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира – мира, который одновременно справедлив и стабильн.
"Перед полномасштабной войной нам постоянно говорили – не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам повторяли: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция", – подчеркнул украинский. лидер.
Путин – олицетворение войны
Владимир Зеленский также отметил, что Путин является единственной причиной, почему до сих пор продолжаются войны и конфликты.
По словам президента, диктатор пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке - массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.
Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться,
– сказал Владимир Зеленский.
Сотрудничество России с "дружественными" странами: последствия
- Россия чуть ли не с начала вторжения получает военную помощь от Ирана и КНДР. Сперва страны пытались скрывать это и отвергали обвинения, но теперь об их сотрудничестве говорят открыто. В частности, речь идет о поставках Кремля дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет.
- Недавно в США официально сообщили, что есть доказательства, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.