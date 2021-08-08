Планировал семью, – друзья Шишова говорят, что его могли убить спецслужбы России или Беларуси
Источник:24 канал
Гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Друзья активиста говорят, что его могли убить российские или белорусские спецслужбы.
Соответствующее заявление сделал товарищ погибшего Юрий Щучко в эфире одного из телеканалов. По словам мужчины, смерть не связана с самоубийством, а похожа на "показательную казнь" для запугивания оппозиции Беларуси.
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Шишов задумывался о детях
Он рассказал, что за два дня до инцидента встречался с Виталием Шишовым и его подругой – тогда разговаривали о будущем и детях.
Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ей на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: "да". То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, о суициде не думал,
– сказал друг активиста.
Шишова могли убить спецслужбы
Юрий Щучко уверен, что убийство Виталия Шишова – дело рук "либо спецслужб Беларуси, либо это с помощью спецслужб России".
Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, гораздо проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, что отсутствует языковой барьер,
– добавил мужчина.
Смерть Виталия Шишова: что известно
- Гражданин Беларуси пропал 2 августа в Святошинском районе Киева.
- Утром следующего дня активиста Виталия Шишова нашли повешенным.
- Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
- Также известно: как белорус переехал в Украину, за ним постоянно следили.
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