Планировал семью, – друзья Шишова говорят, что его могли убить спецслужбы России или Беларуси

Гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Друзья активиста говорят, что его могли убить российские или белорусские спецслужбы.

Соответствующее заявление сделал товарищ погибшего Юрий Щучко в эфире одного из телеканалов. По словам мужчины, смерть не связана с самоубийством, а похожа на "показательную казнь" для запугивания оппозиции Беларуси.

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Шишов задумывался о детях

Он рассказал, что за два дня до инцидента встречался с Виталием Шишовым и его подругой – тогда разговаривали о будущем и детях.

Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ей на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: "да". То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, о суициде не думал,

– сказал друг активиста.

Шишова могли убить спецслужбы

Юрий Щучко уверен, что убийство Виталия Шишова – дело рук "либо спецслужб Беларуси, либо это с помощью спецслужб России".

Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, гораздо проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, что отсутствует языковой барьер,

– добавил мужчина.

Смерть Виталия Шишова: что известно

Виталий Шишов был лидером "Белорусского дома" – некоммерческой общественной организации, которая оказывает помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Лукашенко.

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