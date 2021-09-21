ДТП с 6 погибшими: суд назначил наказание водителю микроавтобуса из Кировоградщины
21 сентября 2021 , 15:01Читати новину українською
Источник:Кировогорадская прокуратура
Александровский райсуд Кировоградской области приговорил водителя к 10 годам заключения. Мужчину признали виновным в ДТП, жертвами которого стали 6 человек.
Кроме того, пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры сообщила, что в результате ДТП пострадали 2 человека. Их состояние тогда оценивали как средней тяжести.
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Суд признал водителя виновным в инкриминируемом преступлении назначив ему наказание в виде 10 лет,
– говорится в сообщении.
Решение суда можно обжаловать в Кропивницкий апелляционный суд.
Детали ДТП
- Авария произошла еще в июле 2014 года на автодороге Александровка – Кировоград – Николаев.
- Вблизи села Ивангород обвиняемый на микроавтобусе Renault Trafic на скорости влетел в грузовик.
Смертельное ДТП на Буковине
- В Днестровском районе на Буковине 19 сентября произошло жуткое ДТП. Возле села Владычная мотоцикл столкнулся с микроавтобусом Renault Master.
- Погибли 2 человека, которые ехали на мотоцикле.
- Жертвами стали 20-летний водитель и его 19-летний пассажир.
- Уголовное производство открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.