Жуткая авария в Австралии: дети просидели 2 суток рядом с мертвыми родителями
Источник:The Guardian
На Рождество в Западной Австралии произошла ужасная авария. Перевернулся автомобиль молодых супругов. Трое детей более двух суток просидели в салоне с мертвыми родителями.
В целом дети просидели в закрытой машине 55 часов. Пятилетняя девочка буквально спасла жизнь своего младшего братика.
Читайте также Погиб 5-летний мальчик: на пешеходном переходе в Полтаве авто сбило женщину с детьми
Что известно о жуткой аварии в Австралии
Смертельная авария произошла 25 декабря. Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover съехал с дороги и опрокинулся на крышу в кустарнике.
28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок погибли на месте. Трое их маленьких детей оказались в настоящей ловушке. Они провели с мертвыми родителями в машине 55 часов.
Друзья семьи обнаружили перевернутый автомобиль только во вторник, 27 декабря. Позже двоюродный брат Дэйя Майкл Рид рассказал журналистам, что 5-летняя девочка буквально спасла жизнь ее младшего брата. Маленькая вытащила мальчика из автокресла.
Если бы не пятилетний ребенок, расстегивающий пряжку на сидении годовалого ребенка, его бы сегодня не было с нами,
– подчеркнул Майкл Рид.
Обратите внимание Массированная ракетная атака 29 декабря: что происходило в городах
В каком состоянии дети
Девочка и ее братья в возрасте одного и двух лет были сильно обезвожены. Кроме того, старший мальчик все это время был прикован к сиденью. Малолетних доставили в больницу. Сейчас состояние детей стабильное.
Никто не знает, через что они прошли,
– отметил Рид.
В СМИ рассказали, что на фото и видео с места аварии видна детская бутылочка и одежда примерно в 10 метрах от прямого участка дороги, а также цветы и рукописная записка, оставленная членом семьи.