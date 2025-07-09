17-летняя девочка потеряла руку в результате ДТП в Венгрии: в каком она состоянии

Софии Малерик из Львова 17 лет. Вместе со своими друзьями из танцевального коллектива она ехала в Македонию на фестиваль. В тот злосчастный день 6 июля их автобус попал в ДТП. Девочка серьезно пострадала.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на львовянку Наталью Кошик.

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В каком состоянии находится София

В Венгрии в кювет съехал автобус, в котором ехали украинцы. В дорожно-транспортном происшествии пострадали преимущественно дети. Они ехали на танцевальный фестиваль из Львова.

София Малерик в результате аварии потеряла одну руку и сломала ногу. Сейчас девочка находится в больнице, ее ждет реабилитация и восстановление. Также потерянную руку девочке заменят протезом.

Протезирование будет стоить семье Софии дорого. Поэтому чтобы девочка быстрее выздоровела, ей собирают деньги на помощь.

Софийке всего 17 ... Она талантливая, искренняя, сильная. И она мечтает снова танцевать, обнимать родных и жить полноценной жизнью,

– сообщила Наталья Кошик.

София мечтает вернуться на танцы / Фото из Facebook Натальи Кошик

К слову, уже удалось выяснить подробности аварии. Так 6 июля автобус двигался между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Из 77 пассажиров пострадал 21. Четыре человека, в том числе двое детей, получили тяжелые ранения. Еще четверо танцоров получили травмы средней тяжести.