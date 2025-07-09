Про це пише 24 Канал з посиланням на льв'янку Наталю Кошик.

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У якому стані перебуває Софія

В Угорщині в кювет з'їхав автобус, в якому їхали українці. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали переважно діти. Вони їхали на танцювальний фестиваль зі Львова.

Софія Малерик унаслідок аварії втратила одну руку та зламала ногу. Наразі дівчинка перебуває в лікарні, її чекає реабілітація та відновлення. Також втрачену руку дівчинці замінять протезом.

Протезування коштуватиме родині Софії дорого. Тож аби дівчинка швидше одужала, їй збирають гроші на допомогу.

Софійці всього 17… Вона талановита, щира, сильна. І вона мріє знову танцювати, обіймати рідних і жити повноцінним життям,

– повідомила Наталя Кошик.

Софія мріє повернутися на танці / Фото з Facebook Наталі Кошик

До слова, вже вдалося з'ясувати подробиці аварії. Так 6 липня автобус рухався між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар. У якийсь момент водій не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет. Із 77 пасажирів постраждав 21. Четверо людей, зокрема двоє дітей, отримали важкі поранення. Ще четверо танцюристів отримали травми середньої тяжкості.