Смертельное ДТП в Румынии с участием автобуса с украинцами: в МИД рассказали детали
- В Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом, в котором было 5 румын, один человек погиб, трое ранены.
- Посольство Украины направило запрос в правоохранительные органы для установления обстоятельств аварии.
В Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом. Есть жертва и раненые.
В ночь на 30 июня вблизи румынского города Бакэу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика и микроавтобуса с румынской регистрацией, передает 24 Канал со ссылкой на МИД.
Смотрите также Жуткая авария в Хмельницкой области: есть пострадавшие и жертвы, среди них – ребенок
Детали аварии
Известно, что в автобусе находилось 60 граждан Украины. Он двигался по маршруту Украина – Болгария. В микроавтобусе находилось 5 граждан Румынии.
В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии), трое – получили ранения различной степени тяжести (одна гражданка Украины и двое граждан Румынии).
Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.
По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. В тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.
Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы с целью установления обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле Посольства,
– отметили в МИД.
Напомним, что ночью 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП между легковым автомобилем Volkswagen и грузовиком MAN.