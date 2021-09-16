В ДТП на Черниговщине мужчина чудом спасся, авто пролетело перед ним: впечатляющее видео

В центре Прилук столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате аварии мужчина, переходивший дорогу, чудом уцелел.

ДТП произошло 15 сентября в первой половине дня. В полиции рассказали, что два авто столкнулись на перекрестке.

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Мужчина чудом спасся от аварии в Прилуках

Правоохранители рассказали, что сообщение об аварии поступило им ориентировочно в 13 часов. Полицейские, которые прибыли на место ДТП, осмотрели место и составили схему дорожно-транспортного происшествия, опросили участников аварии, свидетелей и очевидцев. Предварительно они выяснили, что:

водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги по улице Садовой на главную Киевскую;

он не предоставил преимущество в движении другому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге;

в результате автомобили столкнулись.

Во время столкновения дорогу переходил мужчина. Машины на огромной скорости пролетели прямо перед ним, чудом не задев.

В Прилуках произошла авария, во время которой чудом спасся мужчина: смотрите видео

49-летний и 37-летний водители получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в больницу,

– рассказали в полиции.

Добавили также, что авто они изъяли и поместили на территорию Прилуцкого районного отдела полиции.

Следователь открыл дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесное повреждение средней тяжести. Если вину мужчины по части этой статьи докажут, то ему грозит штраф от 3400 до 8500 гривен или исправительные работы до 2 лет, или же арест на срок до 6 месяцев, или тюрьма до 3 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет или без такового.

Журналист Захар Близнюк, опубликовавший видео, написал: "Один из оппозиционных "депутатов-прогульщиков" куда-то очень спешил. На своем внедорожнике, превысив допустимую скорость в населенном пункте, протаранил легковой автомобиль и чудом не сбил пешехода на зебре".

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