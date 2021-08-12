На Черниговщине авто скорой слетело в кювет: есть пострадавшие

В Черниговской области 11 августа произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали 2 человека.

ДТП произошло между населенными пунктами Станция Лосиновская и Большая Дорога Нежинского района примерно в 19:00.

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ДТП с участием скорой на Черниговщине

Водитель автомобиля экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer не справился с управлением и в результате оказался в кювете.

В аварии пострадали 2 человека – водитель машины и фельдшер.

Авария произошла между Станцией Лосиновской и Большой Дорогой: карта

Предыдущие аварии с участием карет скорой