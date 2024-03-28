Врезался в блокпост: в Черниговской области произошла смертельная авария

На Черниговщине вечером 27 марта произошло смертельное ДТП. В аварии на блокпосту погиб 23-летний водитель.

Авария произошла около 21:00 на выезде из города Корюковка, что на Черниговщине. По сообщениям правоохранителей, 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся с сооружением неработающего блокпоста, в результате чего погиб.

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Вчера, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что на выезде из города Корюковка произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции,

– говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

По словам полиции, сейчас продолжается досудебное расследование.

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