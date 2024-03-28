Аварія сталася близько 21:00 на виїзді з міста Корюківка, що на Чернігівщині. За повідомленнями правоохоронців, 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та зіткнувся зі спорудою непрацюючого блокпоста, внаслідок чого загинув.
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Вчора, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції,
– йдеться у повідомленні.
Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
За словами поліції, зараз триває досудове розслідування.
Аварії та ДТП в Україні
- У Тернополі працівник СБУ скоїв масштабну ДТП. 25 березня унаслідок аварії за участі трьох легкових автомобілів постраждали 8 осіб, серед яких – вагітна жінка. Свідки стверджують, що водій, який був за кермом Audi Q5 й спричинив аварію, був п'яним. Очевидці розповіли, що чоловік не міг вийти з машини, а пізніше намагався завести свій автомобіль, щоб утекти.
- 21 березня на автодорозі "Стрий – Ізварине" на Дніпропетровщині сталася жахлива ДТП. Там водій не впорався з керуванням та наїхав на бетонні блоки, розташовані на стаціонарному блокпосту. Частина конструкції впала на патрульного поліцейського, який ніс службу. Попередньо, водій був напідпитку та не співпрацює з правоохоронцями.
- У Львівській області 17 березня сталося відразу дві моторошних ДТП. Так, на трасі "Київ – Чоп" зіткнулися 2 автомобілі – легковик Ford Focus та фура DAF. 31-річна водійка та 32-річний пасажир загинули. В салоні також була 2-річна дівчинка – вона госпіталізована. Також на Львівщині зіткнулися два легкові автомобілі – Peugeot Expert та Ford Fusion. Унаслідок аварії постраждало 4 людини.