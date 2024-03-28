Аварія сталася близько 21:00 на виїзді з міста Корюківка, що на Чернігівщині. За повідомленнями правоохоронців, 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та зіткнувся зі спорудою непрацюючого блокпоста, внаслідок чого загинув.

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Вчора, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції,

– йдеться у повідомленні.

Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

За словами поліції, зараз триває досудове розслідування.

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