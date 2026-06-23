В Хмельницкой области перевернулся автобус с более чем 50 пассажирами, следовавший в Болгарию

В Каменецком районе перевернулся туристический автобус с более чем 50 пассажирами. Информация о пострадавших уточняется.

Транспортное средство направлялось в Болгарию. Подробности трагедии сообщает полиция Хмельницкой области.

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Что известно о трагедии?

Полицейские устанавливают обстоятельства на месте ДТП с участием туристического автобуса в Каменец-Подольском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 23 июня, примерно в 16:40 на трассе Н-03 вблизи села Шатава Маковской общины.

За рулем автобуса "Киев – Бургас" находился 46-летний водитель. Он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего транспортное средство перевернулось. В салоне автобуса находились 54 пассажира и сменный водитель.



В Каменецком районе перевернулся туристический автобус / Фото полиции Хмельницкой области

По состоянию на 18:43 правоохранители и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Полиция устанавливает количество пострадавших в результате аварии. Также они решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Скандальные ДТП в Украине

В Броварах 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с автобусом погибли дети 2 и 4 лет. Еще девять человек пострадали.

Также ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в городе Перемышляны Львовского района. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров.