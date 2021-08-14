Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: людей зажало в авто – есть жертвы
14 августа 2021 , 10:59Читати новину українською
Источник:ГСЧС в Ивано-Франковской области
В Надвирнянском районе на Ивано-Франковщине, случилось жуткое ДТП. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Авария произошла в ночь на 14 августа на трассе Мукачево – Львов. Соответствующее сообщение поступило в ГСЧС примерно в 3:15.
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Пострадавшие – в больнице
Правоохранители обратились к спасателям за помощью. Нужно было деблокировать людей из автомобиля, который перевернулся. Они извлекли тела 2 погибших. Еще 3 человек получили травмы, но выжили. Их передали медикам для дальнейшей госпитализации.
После этого чрезвычайники также отключили аккумуляторные батареи автомобиля. Всего на месте аварии работали 10 сотрудников ГСЧС.
Авария с автобусом на Прикарпатье
- Накануне возле Яремче перевернулся пассажирский автобус Ивано-Франковск – Буковель. Авария произошла утром 10 августа.
- На момент ДТП там находились водитель и 19 пассажиров. Один из них госпитализирован с легкими телесными повреждениями.
- Автобус перевернулся, потому что в него врезалась легковушка Skoda, за рулем которой был 37-летний мужчина. Тот выехал на встречную полосу.
- Виновнику аварии грозит штраф в размере 850 гривен или лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.