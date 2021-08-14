Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: людей зажало в авто – есть жертвы

В Надвирнянском районе на Ивано-Франковщине, случилось жуткое ДТП. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла в ночь на 14 августа на трассе Мукачево – Львов. Соответствующее сообщение поступило в ГСЧС примерно в 3:15.

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Пострадавшие – в больнице

Правоохранители обратились к спасателям за помощью. Нужно было деблокировать людей из автомобиля, который перевернулся. Они извлекли тела 2 погибших. Еще 3 человек получили травмы, но выжили. Их передали медикам для дальнейшей госпитализации.

После этого чрезвычайники также отключили аккумуляторные батареи автомобиля. Всего на месте аварии работали 10 сотрудников ГСЧС.

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