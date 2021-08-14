НАварія сталася вночі проти 14 серпня на трасі Мукачево – Львів. Відповідне повідомлення надійшло у ДСНС приблизно о 3:15.
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Постраждалі – у лікарні
Правоохоронці звернулися дл рятувальників за допомогою. Потрібно було деблокувати людей з автомобіля, що перекинувся. Вони витягли тіла 2 загиблих. Ще 3 людей зазнали травм, але вижили. Їх передали медикам для подальшої госпіталізації.
Після цього надзвичайники також відключили акумуляторні батареї автомобіля. Загалом на місці аварії працювали 10 співробітників ДСНС.
Аварія з автобусом на Прикарпатті
- Напередодні біля Яремче перекинувся пасажирський автобус Івано-Франківськ – Буковель. Аварія сталася зранку 10 серпня.
- На момент ДТП там перебували водій та 19 пасажирів. Одного із них госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями.
- Автобус перекинувся, бо у нього врізався легковик Skoda, за кермом якого був 37-річний чоловік. Той виїхав на зустрічну смугу.
- Винуватцю аварії світить штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення водійських прав на термін від 6 місяців до 1 року.