НАварія сталася вночі проти 14 серпня на трасі Мукачево – Львів. Відповідне повідомлення надійшло у ДСНС приблизно о 3:15.

Читайте також Фури роздавили легковик на трасі під Одесою: є потерпілі – відео

Постраждалі – у лікарні

Правоохоронці звернулися дл рятувальників за допомогою. Потрібно було деблокувати людей з автомобіля, що перекинувся. Вони витягли тіла 2 загиблих. Ще 3 людей зазнали травм, але вижили. Їх передали медикам для подальшої госпіталізації.

Після цього надзвичайники також відключили акумуляторні батареї автомобіля. Загалом на місці аварії працювали 10 співробітників ДСНС.

Аварія з автобусом на Прикарпатті