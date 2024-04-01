Поезд снес рейсовый автобус на переезде в Ярославской области: есть много жертв

В Ярославской области России произошло смертельное ДТП: там поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Инцидент произошел в районе села Берендеево, что в 140 километрах от Ярославля.

После столкновения с поездом автобус отбросило на несколько метров и ударило о столб, из-за чего его корпус сильно деформировался. О ДТП сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на оперативные службы, передает 24 Канал.

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Хотя ранее журналисты сообщали о пяти погибших, постепенно это количество росло. Впоследствии стало официально известно о восьми погибших в ДТП: эту информацию подтвердили в российской "МЧС".

Выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Ярославской области,

– сообщила российская Северная железная дорога.

По их информации, машинист якобы применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Смертельное ДТП в России – видео последствий

Сами же росСМИ добавляют, что это уже не первый инцидент с автобусами за день. Ранее в Алтайском крае на дороге Барнаул – Ключи утонул рейсовый автобус. Он съехал с трассы в кювет и погрузился в воду, но пассажиров успели эвакуировать.

В России произошел масштабный пожар на военном предприятии

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сообщают, что сначала прогремел взрыв, а затем – в небо поднялся густой черный дым.

Сначала оккупанты заявили, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, однако впоследствии пожар распространился уже на 4 000 квадратных метров.

В сети также сообщают, что пожар произошел в цехе №57, в котором хранят около 500 литров лака. Известно, что уже обвалилась часть кровли, однако о пострадавших или жертвах в Екатеринбурге пока не сообщали.