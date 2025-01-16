В Киеве произошло жуткое ДТП, погибли люди

Вечером 15 января стало известно об аварии в столице. К сожалению, есть погибшие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Недавно на Русановке также произошло ДТП – там машина влетела в МАФ.

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Что известно о ДТП в Киеве 15 января

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Святошинском районе, а именно на Житомирском шоссе. Спасателям сообщили о происшествии в 20:29.

Столкнулись два легковых автомобиля BMW и Ford, в результате чего погибли два человека. Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы, не совместимые с жизнью. Причину аварии установят правоохранители.

На фото, обнародованных спасателями, видно, что машины разбиты.

Страшная авария в Киеве 15 января / Фото ГСЧС

Спасатели деблокировали тело женщины с помощью электроинструмента и смыли горючее с проезжей части.

Местные телеграм-каналы добавили, что ДТП произошло на выезде из Киева – там, где поворот на ЖК "Чайка".