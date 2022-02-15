ДТП с кортежем Ярославского: полиция будет охранять тело погибшего и вещественные доказательства
Источник:полиция Харьковской области
Правоохранители взяли под круглосуточную охрану вещественные доказательства и тело погибшего в ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Вероятно это связано с недавним похищением вещей погибшего.
В то же время, как сообщили в полиции, автомобили кортежа доставляют на исследование в Киев.
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Речь идет о 2 автомобилях, которые были участниками ДТП. Пока неизвестно, когда именно машины прибудут в украинскую столицу для проведения детальных исследований специалистами.
Все вещественные доказательства, собранные в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту ДТП, и тело погибшего находится под круглосуточной охраной сотрудников полиции,
– сообщили в полиции.
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