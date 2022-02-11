ДТП с кортежем Ярославского: полиция провела обыски в гостинице и доме бизнесмена

Правоохранители наведались с обыском в гостиницу и дом бизнесмена Александра Ярославского. Это происходит в рамках расследования смертельного ДТП на Харьковщине.

Ранее полиция открыла уголовное производство. Президента "Металлиста", который может быть причастен к аварии, вызвали на допрос.

Что произошло Кортеж бизнесмена и президента "Металлиста" Ярославского сбил на смерть человека, – СМИ

Куда наведалась полиция

Обыски проходят в ходе досудебного расследования преступления. Правоохранители пришли не только в отель и домой до Ярославского, но и в дом мужчине с компании бизнесмена, который признался полиции, что причастен к смертельному ДТП.

Что искали правоохранители

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что человек, признавшийся в преступлении, лжет. А в МВД заговорили о фальсификации дела

Полицейские пришли с обысками, чтобы изъять информацию с камер видеонаблюдения, а также подтвердить использование автомобиля Mercedes-Benz и причастность других лиц к совершению аварии.



В доме Ярославского провели обыски / Фото полиции



Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП / Фото полиции

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