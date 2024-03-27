В центре Курска автобус протаранил несколько авто, произошел взрыв: много пострадавших

В самом центре Курска 27 марта произошло ДТП. Автобус протаранил несколько автомобилей, в результате чего один из них взорвался. Известно как о поврежденных авто, так и пострадавших.

Сначала российскими телеграм-каналами начали распространять видео и фото, на которых можно было увидеть горящие авто. Впоследствии стало известно, что в Курске произошло ДТП, во время которого автобус протаранил несколько транспортных средств.

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После ДТП произошел мощный взрыв

РосСМИ писали, что на улице Дзержинского в результате столкновения вспыхнули машины УАЗ и "Лада Ларгус". Сначала информации о пострадавших не было.

Затем поступило сообщение, что на той же улице автобус протаранил остановку на встречной стороне и столкнулся с другим автобусом. По словам очевидцев, водитель пытался избежать столкновения.

Момент ДТП сняли камеры наблюдения: смотрите видео

Позже в минтрансе объяснили, что же произошло на самом деле на улице Дзержинского. Как выяснилось, автобус ЛиАЗ 2011 года выпуска двигался вниз по улице Дзержинского по маршруту 71М. На склоне водитель обнаружил, что у транспортного средства отказали тормоза. Он пытался осуществить экстренное торможение, но ему это не удалось.

В результате ДТП взорвался один из автомобилей: смотрите видео

Поэтому водитель и совершил наезд на другие транспортные средства, которые были на дороге в тот момент. Известно, что в результате столкновения одна из машин вспыхнула. По имеющейся информации, в одном из авто взорвался газовый баллон, из-за чего оно и вспыхнуло. Затем автобус врезался в "Волгабас", который стоял на остановке.

Очевидцы сняли, как горят автомобили: смотрите видео

Говорят, что предварительно нет жертв. Известно, что водитель УАЗа, который в результате столкновения вспыхнул, доставлен в областную больницу. Информацию об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и автодорог Александр Васильченко.

Пожарные занимались ликвидацией пламени: смотрите видео

Что касается пострадавших, то их количество постоянно росло. Сначала писали о шести, потом – восьмерых. Вскоре поступила информация уже о десяти, в том числе двух детей. Шестерых госпитализировали. Известно, что тяжелые травмы получил именно водитель УАЗа.

В Курске автобус влетел в несколько авто и остановку / Фото из соцсетей

Известно, что на месте ДТП работали 4 экипажа ДПС. Временно остановили движение транспорта по двум полосам со стороны Красной площади до Центрального рынка.