Во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошла авария. В связи с ДТП правоохранители перекрыли движение на одном из участков трассы.

К сожалению, известно о пострадавших. Патрульные призвали водителей осторожничать на дорогах.

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Детали от патрульных

Как сообщили в полиции, возле города Винники во Львовской области на автодороге Киев – Чоп 13 января произошло ДТП. Известно о пострадавших. В связи с этим патрульные ввели ограничения на движение по этому участку трассы.

У Винников произошло ДТП с жертвами / патрульная полиция Львовской области

Движение на этом участке дороги перекрыто. На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные организовали реверсное движение,

– сообщили правоохранители.

Часть дороги Киев – Чоп пришлось перекрыть / патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция призвала украинцев считаться со сложными погодными условиями и быть крайне внимательными и осторожными на дороге.

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