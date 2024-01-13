Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими: трассу Киев – Чоп перекрыли
Источник:Патрульная полиция Украины
Во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошла авария. В связи с ДТП правоохранители перекрыли движение на одном из участков трассы.
К сожалению, известно о пострадавших. Патрульные призвали водителей осторожничать на дорогах.
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Детали от патрульных
Как сообщили в полиции, возле города Винники во Львовской области на автодороге Киев – Чоп 13 января произошло ДТП. Известно о пострадавших. В связи с этим патрульные ввели ограничения на движение по этому участку трассы.
Движение на этом участке дороги перекрыто. На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные организовали реверсное движение,
– сообщили правоохранители.
Часть дороги Киев – Чоп пришлось перекрыть / патрульная полиция Львовской области
Патрульная полиция призвала украинцев считаться со сложными погодными условиями и быть крайне внимательными и осторожными на дороге.
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