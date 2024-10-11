Смертельная авария с автобусом и грузовиком на Львовщине: что известно о жертвах и пострадавших

Утром ужасное ДТП произошло в окрестностях Львова. Там столкнулись автобус, грузовик и две легковушки. Есть погибшие и большое количество раненых.

Около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев – Чоп произошло массовое ДТП. В аварию попали автобус международных перевозок "Варшава – Одесса", грузовик "Новая Почта" и несколько легковых авто.

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Сколько жертв и раненых

По словам председателя ОВА Максима Козицкого, по состоянию на 08:40 известно о 3 погибших в результате аварии. Еще 35 имеют травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей.

На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители,

– говорится в сообщении чиновника.

Во Львовском городском совете заявили о 34 раненых. В частности, 18 человек были доставлены в больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

На участке дороги, где произошла авария, патрульные организовали реверсное движение.

В Нацполиции Львовской области уже начали расследование. Там уточнили, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобиля Skoda и автобуса Plaxton Elite.

От полученных в результате ДТП травм погибли водитель и пассажир грузовика и пассажир автобуса, данные которых уточняются.

Напомним, в Польше вблизи пункта пропуска "Медыка" в ДТП попал микроавтобус с украинцами, два человека погибли.