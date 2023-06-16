На трассе Киев – ЧОП произошло масштабное ДТП: водитель погиб на месте трагедии

На трассе Киев – ЧОП утром 16 июня произошло жуткое ДТП. Столкнулись авто и два микроавтобуса. К сожалению, не обошлось без жертв.

В полиции рассказали, что трагедия произошла около 08:30. По предварительным данным, автомобиль BMW 530 столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter 519. Далее легковой автомобиль отбросило, и он столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter 31.

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К сожалению, от полученных травм 24-летний водитель BMW 530 скончался на месте трагедии. Пассажирку госпитализировали. Кроме того, помощь медиков понадобилась пассажирке одного из микроавтобусов: 50-летнюю жительницу Черновцов госпитализировали.

Рядом с местом трагедии произошло еще одно ДТП. Столкнулись два автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

К украинцам обратились с просьбой быть внимательными и осторожными и учитывать погодные условия. В течение дня 16 июня во Львовской области продолжаются ливни. Водителей просят выбирать умеренную скорость и плавно тормозить. Если есть необходимость, следует включить фары.

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