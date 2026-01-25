Ехали в горы на отдых: на Закарпатье автобус с детьми вылетел с трассы и перевернулся

Утром 25 января в Закарпатской области произошла авария. Там автобус с детьми слетел с трассы в кювет. Пострадали дети, которые направлялись в Карпаты.

Подробности и причины инцидента в комментарии для 24 Канала рассказала пресс-секретарь по коммуникациям Нацполиции в Закарпатье Анна Дан.

Что известно о ДТП на Закарпатье?

Авария произошла между Перечином и Заречово около 8:30 утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter внезапно съехал с дороги и перевернулся на бок.

По словам пресс-секретаря полиции, водитель не справился с управлением из-за гололеда. В салоне автобуса были дети в сопровождении взрослых. Самой младшей девочке – 8 лет.

Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф со своей стороны проинформировал, что среди пострадавших – шестеро детей в возрасте до 14 лет и одна женщина. Всех их осмотрели медики, они получили необходимую помощь.

Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Другие участники ДТП доставлены в медучреждения Ужгорода,

– уточнили врачи.

Автобус с детьми перевернулся по дороге на отдых: смотрите фото

