ДТП с нардепом Трухиным: в ГБР повторно допросили патрульного Сергея Петрика

Следователи Государственного бюро расследований 7 февраля вызвали на допрос полицейского Сергея Петрика. Допрос касался дела о ДТП с нардепом Александром Трухиным.

В ГБР отмечают, что изучали все записи с камер на дороге от Полтавы до Киева, где двигался нардеп. Там увидели, что за рулем было лицо в одежде красного цвета. Полиция же на запрос ведомства материалов в начале расследования не предоставила.

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Что рассказал Петрик о допросе

По словам адвоката патрульного, его допрашивали об обстоятельствах дела и повесток больше не вручали.

Сам Петрик рассказывает, что место аварии покинул после 18.00. Поехал на базу, а видео сдал в IT-отдел по протоколу.

Я понял, что все обстоятельства и свидетели на месте, прибыл другой экипаж, чтобы заполнить все протоколы, поэтому уехал,

– сказал Петрик.

Без давления и угроз

ДТП с нардепом произошло в августе 2021 года. История получила новую огласку недавно, когда журналисты обнародовали разговор с патрульным Петриком и видео с его нагрудной камеры. На нем видно как нардеп хочет избежать ответственности.

Петрик пояснил, что журналисты сами написали ему, попросив о комментарии. Тот согласился, потому что подумал, что история случилась давно. В ГБР, в частности, его допрашивали и по этому поводу.

По словам патрульного, руководство ему не угрожает и не оказывает давления. Он работает в привычном режиме. Нардеп Трухин с ним также не связывался.

Дело о ДТП с Трухиным: последние новости

Как заявлял Сергей Петрик, его видео с места ДТП с Александром Трухиным может быть не единственное. Ведь все правоохранители на месте происшествия имели боди-камеры.

Была также и реакция офиса генпрокурора на расследование о ДТП с нардепом Трухиным. Там объясняли, почему видео с бодикамер патрульных не приобщили к делу. Мол, просьба такая была через 2 дня после ДТП. Но патрульные ответили, что кадры якобы не сохранились.

Издание "Украинская правда" обнародовало расследование, после передала материалы Национальном антикоррупционном бюро. Видео, которое получили из нагрудной камеры полицейского, также в НАБУ.

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