ДТП с несовершеннолетним, бункеры на Тернопольщине – видео недели

В Луцке 16-летний парень совершил ДТП, в котором пострадал 5-летний мальчик и еще 5 человек. Подростку 15 декабря избрали меру пресечения.

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Наказание для 16-летнего

Мама подозреваемого правонарушителя Анна Ильчук заявила, что сын будет иметь то, что заслужил. Она рассказала, что ключи от машины он взял без разрешения. За совершенное ДТП парню грозит до 8 лет лишения свободы.

ДТП с несовершеннолетним в Луцке: смотрите видео

Новый маршрут для туристов

В железных дорогах Тернопольской области реставрируют десятки бункеров времен Первой мировой войны, где в XX веке заключали и пытали воинов Украинской повстанческой армии. Местные краеведы разработали специальные маршруты для туристов.

В Тернопольской области создали новые туристические маршруты: смотрите видео

Торнадо в Кентукки

В американском штате Кентукки 10 и 11 декабря пронесся торнадо, из-за которого погибли более 80 человек. Самой младшей жертвой стихии стал двухмесячный младенец – девочка пострадала, когда ветер выдрал автокресло из автомобиля.

В США пронесся мощный ураган: смотрите видео

Обстрелы от оккупантов

Российские боевики продолжают обстреливать украинских защитников в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты реагируют на каждое движение военных. У позиций военных разорвалось почти десяток выстрелов гранатомета.

Украинские защитники получают обстрелы от российских боевиков: смотрите видео

Борьба с теми, кто мусорит

В Золотоноше Черкасской области за сообщение о человеке, который мусорит, власть готова платить по 200 гривен. Такая инициатива принадлежит мэрии города. Ее представители создали специальный чат, куда можно присылать фотографии нарушителей благоустройства.

В Черкасской области по-своему борются с мусором: смотрите видео