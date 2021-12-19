Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Зверніть увагу Поліетиленова реальність, вулиця близнюків – відео тижня

Покарання для 16-річного

Мама підозрюваного правопорушника Анна Ільчук заявила, що син матиме те, що заслужив. Вона розповіла, що ключі від машини він взяв без дозволу. За скоєну ДТП хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДТП з неповнолітнім у Луцьку: дивіться відео

Новий маршрут для туристів

У Залізцях, що на Тернопільщині, реставрують десятки бункерів часів Першої світової війни, де у XX столітті ув'язнювали й катували воїнів Української повстанської армії. Місцеві краєзнавці розробили спеціальні маршрути для туристів.

На Тернопільщині створили нові туристичні маршрути: дивіться відео

Торнадо в Кентуккі

В американському штаті Кентуккі 10 та 11 грудня пронісся торнадо, через який загинули понад 80 людей. Наймолодшою жертвою стихії стало двомісячне немовля – дівчинка постраждала, коли вітер видер автокрісло з автомобіля.

У США пронісся потужний ураган: дивіться відео

Обстріли від окупантів

Російські бойовики продовжують обстрілювати українських захисників на Донеччині та Луганщині. Окупанти реагують на кожен рух військовослужбовців. Біля позицій ЗСУ розірвалося майже десяток пострілів гранатомета.

Українські захисники отримують обстріли від окупантів: дивіться відео

Боротьба з тими, хто смітить

У Золотоноші на Черкащині за повідомлення про людину, яка смітить, влада готова платити по 200 гривень. Така ініціатива належить мерії міста. Її представники створили спеціальний чат, куди можна надсилати фотографії порушників доброустрою.

На Черкашчині по-своєму борються зі сміттям: дивіться відео