В Одесской области женщина выпала из маршрутки: водитель не закрыл дверь после остановки

Досадный инцидент произошел в Одесской области. Известно, что там женщина получила травмы во время поездки на маршрутке. А все потому, что транспортное средство ехало с открытой дверью.

Детальнее об инциденте рассказали в полиции Одесщины. Известно, что у выпавшей из маршрутки женщины травмы головы. Следственные действия продолжаются.

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Водитель не закрыл дверь после остановки

Случилось это в деревне Вестерничане. По данным правоохранителей, водитель маршрутного автобуса "Эталон" на остановке общественного транспорта совершал посадку – высадку пассажиров. После окончания процесса он продолжил движение, но дверь транспортного средства не закрыл.

И когда маршрутка совершала поворот на одном из перекрестков, из транспортного средства выпала одна из пассажирок. Женщине в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также у нее ушиб головного мозга и туловища, перелом височной кости. Пострадавшую госпитализировали.

Как отмечают в полиции, как только инцидент произошел, водитель маршрутки остановился. Женщине сразу же вызвали скорую помощь. Когда же осуществляли проверку, то обнаружили, что управлял он транспортным средством совершенно трезвым.

Водителю уже сообщили о подозрении. Его обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате чего произошло тяжкое телесное повреждение.

На него ожидает заключения сроком от 3 до 8 лет с возможностью лишения права на управление транспортными средствами сроком до 3 лет.

Заметим, что идет досудебное следствие. Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз. Тем временем само транспортное средство отправили на арестплощадку.

Обратим внимание, что в Ивано-Франковской области 26 октября произошла жуткая трагедия. Там пьяный депутат сбил велосипедиста. В результате травм 76-летний мужчина скончался на месте. По имеющимся данным, ДТП произошло вблизи села Голынь Калушского района. Известно, что депутату уже сообщили о подозрении.

В полиции отметили, что ДТП произошло на дороге Стрый – Черновцы. Там водитель Volvo XC-60 не соблюдал безопасный интервал и дистанцию между машинами. Он левой частью транспортного средства наехал на велосипедиста, двигавшегося в том же направлении.