Детальніше про інцидент розповіли у поліції Одещини. Відомо, що у жінки, котра випала з маршрутки, травми голови. Слідчі дії тривають.

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Водій не зачинив двері після зупинки

Сталося це у селі Вестерничани. За даними правоохоронців, водій маршрутного автобуса "Еталон" на зупинці громадського транспорту здійснював посадку – висадку пасажирів. Після закінчення процесу він продовжив рух, але двері транспортного засобу не зачинив.

І коли маршрутка здійснювала поворот на одному з перехрестів, з транспортного засобу випала одна з пасажирок. Жінці у лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму. Також у неї забій головного мозку та тулубу, перелом скроневої кістки. Потерпілу госпіталізували.

Як зазначають у поліції, щойно інцидент стався, водій маршрутки зупинився. Жінці відразу ж викликали швидку допомогу. Коли ж здійснювали перевірку, то виявили, що керував він транспортним засобом цілком тверезим.

Водієві вже повідомили про підозру. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого сталося тяжке тілесне ушкодження.

На нього очікує ув'язнення терміном від 3 до 8 років із можливістю позбавлення права на керування транспортними засобами на термін до 3 років.

Зауважимо, що триває досудове слідство. Слідчі вже призначили низку судових експертиз. Тим часом сам транспортний засіб відправили на арештмайданчик.

Звернімо увагу, що на Івано-Франківщині 26 жовтня сталася моторошна трагедія. Там п'яний депутат збив велосипедиста. Внаслідок травм 76-річний чоловік помер на місці. За наявними даними, ДТП сталася поблизу села Голинь Калуського району. Відомо, що депутатові вже повідомили про підозру.

У поліції зазначили, що ДТП сталася на дорозі Стрий – Чернівці. Там водій авто Volvo XC-60 не дотримався безпечного інтервалу та дистанції між машинами. Він лівою частиною транспортного засобу наїхав на велосипедиста, котрий рухався у тому ж напрямку.