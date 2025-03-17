Под Киевом Mitsubishi и маршрутка попали в масштабное ДТП: пострадали 5 человек

Под Киевом 17 марта произошла масштабная авария между автомобилем Mitsubishi и маршруткой. В результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о ДТП в Киевской области

Правоохранители рассказали, что 17 марта около 08:00 на одной из дорог в городе Вишневое произошла авария. Предварительно, полицейские установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась.



ДТП в Киевской области 17 марта / Фото полиции Киевской области

По предварительной информации пострадали 5 пассажиров маршрутного такси, которые госпитализированы в больницу для обследования и оказания необходимой помощи,

– рассказали в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители, в дальнейшем будет предоставлено правовую квалификацию указанного события согласно действующему законодательству.



В результате аварии в Вишневом есть пострадавшие / Фото полиции Киевской области

Полиция Киевской области также призвала участников на дороге соблюдать правила дорожного движения.

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