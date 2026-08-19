За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Гливице.
Каковы обстоятельства и последствия ДТП в Польше?
Инцидент произошел вечером 15 августа вблизи озера Дзержно-Дуже. Там водитель Volvo, который в настоящее время проживает в польском городе Жоры, повредил восемь легковых автомобилей и два кемпера. Также он врезался в палатку. На момент аварии в ней не было людей.
В итоге водитель въехал между припаркованными транспортными средствами и застрял. Свидетели успели взять у него ключи и удерживали его под присмотром до прибытия полиции,
– рассказали полицейские.
Последствия ДТП в Польше / Фото полиции ГливицеНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Правоохранители задержали водителя и доставили его в изолятор.
В крови правонарушителя обнаружили более 1,8 промилле алкоголя. Кроме того, по данным полиции, у мужчины был судебный запрет на управление любыми транспортными средствами.
В результате ДТП никто не пострадал. Ведется расследование. По решению суда подозреваемый должен являться в полицейский участок в Жорах пять раз в неделю.
Напомним, 19 августа в Киеве произошло смертельное ДТП. Мужчина не справился с управлением, столкнулся с маршруткой и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и четверо пострадали. Водителю было предъявлено подозрение.