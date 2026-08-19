За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Гливице.

Каковы обстоятельства и последствия ДТП в Польше?

Инцидент произошел вечером 15 августа вблизи озера Дзержно-Дуже. Там водитель Volvo, который в настоящее время проживает в польском городе Жоры, повредил восемь легковых автомобилей и два кемпера. Также он врезался в палатку. На момент аварии в ней не было людей.

В итоге водитель въехал между припаркованными транспортными средствами и застрял. Свидетели успели взять у него ключи и удерживали его под присмотром до прибытия полиции,

– рассказали полицейские.

Последствия ДТП в Польше / Фото полиции Гливице

Правоохранители задержали водителя и доставили его в изолятор.

В крови правонарушителя обнаружили более 1,8 промилле алкоголя. Кроме того, по данным полиции, у мужчины был судебный запрет на управление любыми транспортными средствами.

В результате ДТП никто не пострадал. Ведется расследование. По решению суда подозреваемый должен являться в полицейский участок в Жорах пять раз в неделю.

Напомним, 19 августа в Киеве произошло смертельное ДТП. Мужчина не справился с управлением, столкнулся с маршруткой и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и четверо пострадали. Водителю было предъявлено подозрение.