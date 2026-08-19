За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомила поліція Ґлівіце.

Які обставини та наслідки ДТП у Польщі?

Інцидент стався увечері 15 серпня поблизу озера Дзержно-Дуже. Там водій Volvo, який наразі проживає у польському місті Жори, пошкодив вісім легкових автомобілів та два кемпери. Також він врізався в намет. На момент аварії у ньому не було людей.

Зрештою, водій в'їхав між припаркованими транспортними засобами та застряг. Свідкам вдалося забрати його ключі та утримували під наглядом до прибуття поліції,

– розповіли поліцейські.

Наслідки автотрощі у Польщі / Фото поліції Ґлівіце

Правоохоронці затримали водія та доправили його до центру тримання під вартою.

У крові правопорушника виявили понад 1,8 проміле алкоголю. До того ж, за даними поліції, чоловік мав судову заборону на керування будь-якими транспортними засобами.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Триває розслідування. За рішенням суду підозрюваний має з'являтися до відділку поліції в Жорах п'ять разів на тиждень.

Нагадаємо, 19 серпня смертельна ДТП сталась у Києві. Чоловік не впорався з керуванням, зіткнувся з маршруткою та влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії двоє людей загинули та четверо постраждали. Керманичу повідомили про підозру.