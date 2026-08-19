Про це повідомляє поліція Києва.

Що відомо про аварію?

Аварія сталася близько 8:50 у Солом'янському районі столиці. За попередньою інформацією поліції, керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього легковик в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані. Точна кількість потерпілих наразі встановлюється.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії. Подальшу кваліфікацію події визначатимуть за результатами слідчих дій.

Нагадаємо, 5 червня у цьому ж районі Києва сталася смертельна аварія. Тоді загинули четверо людей, серед них 12-річний хлопець та двоє поліцейських. Аварія сталася після того, як автомобіль на великій швидкості в'їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Ще троє постраждалих, зокрема водій, були госпіталізовані до медичних закладів. Загиблими чоловіками виявилися поліцейські Дмитро Бондарчук 2002 року народження та Денис Будченко 2005 року народження, які на момент трагедії перебували при виконанні службових обов'язків.

Бондарчук був старшим дільничним офіцером Солом'янського управління поліції, а Будченко також працював дільничним офіцером у цьому управлінні. Ще однією загиблою стала жінка, а водія понівеченого Mercedes-Benz рятувальники дістали та доправили до лікарні.

За попередніми даними, 49-річний керманич із Херсонщини не впорався з керуванням, а раніше неодноразово притягувався до відповідальності за перевищення швидкості та був учасником щонайменше чотирьох ДТП. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження, а слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Водієві у разі доведення вини загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.