Работник прокуратуры в Киеве наехал на пешехода и убегал: Генпрокурор обещает жесткое наказание

Резонансное ДТП произошло в Киеве поздно вечером 19 июля. Работник прокуратуры, который был за рулем автомобиля, наехал на женщину на тротуаре.

На это уже отреагировал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры?

В Голосеевском районе Киева ближе к полуночи 19 июля произошел резонансный инцидент. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне улицы Большой Васильковской.

Руководитель Офиса Генпрокурора Руслан Кравченко сообщил в социальных сетях, что за рулем автомобиля был Андрей Молочный. Это главный специалист одного из отделов прокуратуры (то есть государственный служащий, но не прокурор).

По словам Генпрокурора, водитель, нарушив закон, сбил женщину и покинул место происшествия. Однако его оперативно задержали правоохранители.

Наезд на человека в Киеве на Большой Васильковской: смотрите видео, опубликованное Кравченко

Кравченко назвал ситуацию позорной для всей системы. И он убежден, что закон одинаков для всех, независимо от статуса.

Принадлежность к органам прокуратуры не является индульгенцией, это ответственность,

– подчеркнул он в заметке.

Генпрокурор взял дело под личный контроль и пообещал лично представлять интересы потерпевшей в суде, а также обеспечить жесткое наказание виновного.

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В то же время Генпрокурор извинился перед обществом за действия подчиненного, заверив, что справедливость будет восстановлена.

Добавим, местные телеграм-сообщества пишут, что водитель сбил женщину и пытался убежать, но ему не дали этого сделать неравнодушные очевидцы. Далее быстро приехала полиция и задержала мужчину.