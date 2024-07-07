Погибли 14 человек: следователи рассматривают сразу несколько версий ДТП в Ровенской области

В Ровенской области 6 июля столкнулись автоцистерна и маршрутка. В результате ДТП погибли 14 человек, в частности, 6-летний мальчик. Сейчас следствие рассматривает сразу несколько версий.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий, передает 24 Канал.

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Какие версии ДТП на Ровенщине

Руководитель прокуратуры рассказал, что сейчас рассматривают сразу несколько версий о причинах трагедии.

Первая – повреждение колеса грузового автомобиля, в результате чего он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Рассматривается еще несколько версий, в частности, по выпуску владельцем и должностными лицами субъектов хозяйствования технически неисправных транспортных средств, невнимательность водителя и нарушение им правил дорожного движения, а также обстоятельства непреодолимой силы,

– заявил Андрей Рудницкий.

Добавил, что для проверки этих версий в настоящее время уже проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Кроме того, назначено 18 экспертиз, в частности, автотехнические и судебно-медицинские.

В рамках проведения судебно-медицинских экспертиз будет рассматриваться вопрос о наличии алкоголя в крови водителей транспортных средств,

– отметил чиновник.

Также рассказал, что уже допросили свидетелей ДТП и очевидцев. Принимаются меры по изъятию документов, которые стали основанием для эксплуатации и выпуска на линию указанных транспортных средств. Также выполняются другие следственные действия. Следствие продолжается.