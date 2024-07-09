Трагическое ДТП на Ровненщине: среди погибших – трое военнослужащих из Хмельницкой области

В результате жуткой аварии на Ровненщине 6 июля погибли 14 человек. Как выяснилось впоследствии, среди них были трое военнослужащих из Хмельницкой области.

Речь идет об Александре Югове, Юрии Нецком и Николае Гвоздяре. Напомним, что в смертельном ДТП на Ровненщине удалось выжить только одной женщине.

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В результате столкновения грузовика с маршруткой "Хмельницкий – Ровно" погибли Александр Югов, Юрий Нецкий и Николай Гвоздяр вместе со своей семьей.

Александру Югову было 39 лет. Он проживал в Славуте, где родился 6 января 1985 года. В пресс-службе исполнительного комитета Славутского городского совета рассказали, что Александр учился в Славутской школе, а впоследствии окончил Одесский автодорожный техникум по специальности “автомеханик”.

Александр Югов / Фото Славутского городского совета

После окончания учебы работал на разных работах, был лесоводом и строителем. 24 февраля 2024 года Александра мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины, где он служил в должности механика-водителя в школе на базе воинской части подготовки подразделений ПВО.

Коллеги и командование высоко ценили его службу. У погибшего остались мама, жена и дочь. Вчера, 8 июля, славутчане провели Александра в последний земной путь.

Юрий Нецкий, военнослужащий из Ярмолинецкой общины, также погиб в этой трагической аварии. Ему было 34 года. В общине рассказали, что он был родом из села Шаровки, где воспитывался в многодетной семье вместе с восемью братьями и сестрами.

Юрий Нецкий / Фото Ярмолинецкой общины

Пятеро из них, включая Юрия, стали на защиту Украины во время полномасштабной войны. У Юрия остались родители, жена и дети. Проститься с ним планируют сегодня, 9 июля, в Хмельницком, а похоронят в селе Шаровцы на местном кладбище.

В "Всем" рассказали, что военный Николай Гвоздяр погиб вместе со своей женой Татьяной и сыном Андрюшей. Николаю было 32 года, Татьяне – 27, а Андрюше только недавно исполнилось 6 лет.

Николай Гвоздяр, его жена и сын / Фото "Всем"

Николай приехал домой с фронта, чтобы поздравить сына с Днем рождения. Он служил в Вооруженных Силах Украины с 2018 года, защищая страну в Донецкой и Луганской областях.

Семья возвращалась маршруткой из Ровно после экскурсии в зоопарк, которая была подарком для Андрюши. Вчера, 8 июля, с семьей Гвоздяров прощались на Тернопольщине, откуда они были родом.

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