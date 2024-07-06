Предварительно, автоцистерна выехала на встречную полосу: подробности смертельного ДТП на Ровенщине
Днем 6 июля на автодороге вблизи села Верхов произошло ужасное ДТП. В результате столкновения автоцистерны и маршрутки погибли 14 человек.
По предварительным данным, автоцистерна выехала на встречную полосу. Об этом в эфире телемарафона рассказал корреспондент Владимир Миколайчук, который находится на месте событий, передает 24 Канал.
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На Ровенщине произошло ужасное ДТП
Автоцистерна при невыясненных пока обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовой маршруткой,
– рассказал Миколайчук.
Корреспондент добавил, точно узнать, что произошло, пока невозможно. Водитель грузовика погиб. На месте еще работают следователи, эксперты, полиция и ГСЧС.
"Они даже не поднимали очень сильно изуродованные автомобили и не забирали тела погибших, потому что пытаются выяснить, собственно, что произошло", – сказал корреспондент.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Ровенской области. Вечная память ушедшим!
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Что уже известно о последствиях ДТП
- Председатель Ровенской ОВА сообщил, что в 15:45 на автодороге вблизи села Верхов Острожской территориальной общины столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Ровно – Хмельницкий.
- Уже вскоре глава МВД уточнил, что автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.
- "14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", – подчеркнул Игорь Клименко.
- Также министр отметил, что на месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять все обстоятельства ДТП.
- Городской голова Ровно Александр Третьяк написал, что ужасная авария произошла на отрезке дороги Городище – Ровно – Староконстантинов. Маршрутное такси столкнулось с цистерной которая перевозила топливо.
- Владимир Зеленский уже отреагировал на ужасное ДТП. Президент рассказал: "Грузовик ударил микроавтобус. Много людей было в нем. По состоянию на это время известно о четырнадцати погибших, и среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким".
- Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются. Все службы работают на месте аварии, вскоре правоохранители и областная власть предоставят больше информации.