ДТП в Ровенской области: в больнице умер пострадавший мальчик, которому было 2 недели

В пятницу, 7 февраля, на автодороге между селами Рачин и Мирогоща Дубенского района Ровенской области произошло ДТП. Почти сутки медики боролись за жизнь пострадавшего мальчика, которому было всего 2 недели.

Однако 8 февраля, несмотря на принятые реанимационные меры, ребенок умер. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал.

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Что известно о ДТП

По данным правоохранителей, 32-летний водитель "Opel Vectra", житель села Заруддя Тернопольской области, не справился с управлением во время обгона "Skoda Fabia". Около 16:40 его автомобиль слетел в лесопосадку и перевернулся на бок.

Предварительно водитель был трезв, у него отобрали биологические образцы.

В результате аварии травмировался водитель и его пассажиры: 38-летняя жена, 16-летняя дочь и 14-летний сын. После оказания помощи медики отпустили их.

Что известно о самой молодой жертве

На момент ДТП младенцу было всего 13 дней. Мальчик получил тяжелые травмы, поэтому его госпитализировали в реанимацию. Ребенок умер в больнице около 18:40 следующего дня.

Сейчас правоохранители решают вопрос о переквалификации уголовного производства на "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

К слову, в ночь на 8 февраля в Полтавской области микроавтобус, двигавшийся по маршруту "Харьков – Ровно", столкнулся с грузовиком КрАЗ. От полученных травм на месте погиб 46-летний пассажир микроавтобуса, а 27-летнюю пассажирку с многочисленными травмами госпитализировали.