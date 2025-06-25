На Львовщине легковушка влетела в маршрутку с людьми: есть пострадавшие
- В городе Дубляны легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами, пострадало шесть человек.
- Авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen Passat B7 не предоставил преимущество в движении маршрутке, в которой находилось 13 пассажиров.
- Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Во вторник, 24 июня, в городе Дубляны на Львовщине легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами. За медицинской помощью обратились шесть человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Что известно об аварии с маршруткой в Дублянах
Сообщается, что авария произошла по улице Владимира Великого в 07:00.
29-летний львовянин за рулем авто Volkswagen Passat B7 не предоставил преимущество в движении маршрутке Mercedes-Benz 609D, которая курсирует по маршруту "Львов-Буск-Переволочная".
На момент ДТП в маршрутном такси находилось 13 пассажиров, из которых 6 пассажиров, с травмами различной степени тяжести, обратились за медицинской помощью в больницу святого Пантелеймона,
– рассказали в ОВА.
По данным полиции, пострадали: две жительницы Львовского района в возрасте 23 и 45 лет, 63-летний житель одного из сел Львовского района, две жительницы Золочевского района в возрасте 20 и 56 лет и 67-летний львовянин.
Последствия ДТП с маршруткой в Дублянах / фото Нацполиции
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