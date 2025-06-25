Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
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Що відомо про аварію за маршруткою в Дублянах
Повідомляється, що аварія сталася по вулиці Володимира Великого о 07:00.
29-річний львів’янина за кермом авто Volkswagen Passat B7 не надав перевагу в русі маршрутці Mercedes-Benz 609D, яка курсує за маршрутом "Львів-Буськ-Переволочна".
На момент ДТП в маршрутному таксі знаходилось 13 пасажирів, з яких 6 пасажирів, з травмами різного ступеню тяжкості, звернулися за медичною допомогою до лікарні святого Пантелеймона,
– розповіли в ОВА.
За даними поліції, постраждали: дві жительки Львівського району віком 23 і 45 років, 63-річний мешканець одного з сіл Львівського району, дві жительки Золочівського району віком 20 і 56 років та 67-річний львів’янин.
Наслідки ДТП з маршруткою у Дублянах / фото Нацполіції
Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання за статтею – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Зауважимо, днями на Черкащині військовослужбовець ТЦК збив велосипедистку і втік. Його вже затримали. Чоловіку вручили підозру.