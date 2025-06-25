Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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Що відомо про аварію за маршруткою в Дублянах

Повідомляється, що аварія сталася по вулиці Володимира Великого о 07:00.

29-річний львів’янина за кермом авто Volkswagen Passat B7 не надав перевагу в русі маршрутці Mercedes-Benz 609D, яка курсує за маршрутом "Львів-Буськ-Переволочна".

На момент ДТП в маршрутному таксі знаходилось 13 пасажирів, з яких 6 пасажирів, з травмами різного ступеню тяжкості, звернулися за медичною допомогою до лікарні святого Пантелеймона,

– розповіли в ОВА.

За даними поліції, постраждали: дві жительки Львівського району віком 23 і 45 років, 63-річний мешканець одного з сіл Львівського району, дві жительки Золочівського району віком 20 і 56 років та 67-річний львів’янин.

Наслідки ДТП з маршруткою у Дублянах / фото Нацполіції