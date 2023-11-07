Смертельное ДТП с Николаенко: в суде заявили, что нардеп двигался с превышенной скоростью
Источник:УНН
Недавно нардеп Андрей Николаенко насмерть сбил девушку на трассе Киев-Чоп. По данным следствия, он двигался с превышенной скоростью.
7 ноября во время заседания суда по избранию Николаенко меры пресечения прокурор заявил, что автомобиль нардепа двигался со скоростью около 146 километров в час.
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Нардеп мог двигаться с превышенной скоростью
Прокурор заявил, что во время смертельного ДТП Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час в участке с максимально допустимой скоростью 110 километров в час.
Прокурор уточнил, что пока не была проведена экспертиза, на основании которой была установлена скорость. Однако она может быть еще выше.
Это минимальная скорость, установленная в ходе следственного эксперимента. Есть эксперты, которые считают, что скорость могла быть и 160 километров в час, но на данном этапе расследования мы не можем это утверждать.
– заявил прокурор.
Сторона обвинения просит для нардепа Андрея Николаенко избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Тем временем сторона защиты утверждает, что Николаенко не мог ехать с такой высокой скоростью, потому что перед ним ехал "Мерседес", который, по словам адвоката, снизил скорость примерно до 80 – 90 километров в час.
Что предшествовало
- 3 ноября на трассе Киев-Чоп в Житомирской области народный депутат Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку. Известно, что в этом году она окончила школу, училась в училище на швею. Виктория была сиротой.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что, по предварительным данным, нардеп, в нарушение Правил дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения.
- Нардеп заверил, что был трезв. Он пообещал всячески содействовать следственным действиям, проводимым ДБР и пройти все необходимые экспертизы.
- К слову, за 40 минут до смертельного ДТП нардеп получил штраф за превышение скорости. В целом же начиная с апреля 2023 года его автомобиль Mercedes-Benz 9 раз нарушал режим скорости.
- 6 ноября Николаенко вручили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей – часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса.