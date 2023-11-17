Во Львове полицейские сбили пешехода: он скончался по дороге в больницу
Источник:Полиция Львовской области
Утром во Львове произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. В результате инцидента погиб пешеход.
Известно, что потерпевшего пытались госпитализировать, однако он скончался по дороге в больницу. По факту инцидента начато служебное расследование.
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Умер пожилой мужчина
Утром 17 ноября во Львове на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Последнего после инцидента пытались доставить в больницу.
Как сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины, в результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и умер в автомобиле "скорой". Его не успели доставить в медицинское учреждение
На месте происшествия работают все необходимые службы. Инициировано служебное расследование. Патрульные находятся на месте происшествия, предоставляют необходимые показания,
– заявили в полиции.
Правоохранители также отметили, что устанавливают все обстоятельства инцидента. Личность пешехода пока неизвестна, Медики сообщили, что это мужчина в возрасте около 70 лет.
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