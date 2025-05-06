В Польше в кювет слетел автобус с десятками американских солдат, есть пострадавшие

В Польше в аварию попали американские военные. Автобус, в котором они находились, слетел в кювет.

Есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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В автобусе ехали более 30 военных

Авария произошла в ночь на 6 мая на автомагистрали А4 в Нижней Силезии.

Как сообщила пресс-секретарь Генштаба Польши, 3 автобуса с американскими солдатами ехали из Германии в Литву. На пути во Вроцлав один из них съехал с дороги и попал в кювет.

Всего в нем находились 35 человек, 8 из которых получили ранения. Они жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Их жизни или здоровью пока ничего не угрожает.

Автобус с американскими солдатами попал в ДТП / Фото PAP

На месте ДТП работали несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Пробки на этом отрезке дороги были вплоть до 5:00 утра.