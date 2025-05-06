Є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.
Дивіться також Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі у важкому стані
В автобусі їхали понад 30 військових
Аварія сталася у ніч на 6 травня на автомагістралі А4 у Нижній Сілезії.
Як повідомила речниця Генштабу Польщі, 3 автобуси з американськими солдатами їхали з Німеччини до Литви. На шляху до Вроцлава один із них з'їхав з дороги та потрапив у кювет.
Загалом у ньому перебували 35 осіб, 8 із яких отримали поранення. Вони скаржилися на головний біль та біль у шийному відділі хребта. Їхньому життю чи здоров'ю наразі нічого не загрожує.
Автобус з американськими солдатами потрапив у ДТП / Фото PAP
На місці ДТП працювали декілька десятків пожежників та дві машини швидкої допомоги. Затори на цьому відрізку дороги були аж до 5:00 ранку.