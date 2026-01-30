Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Оксана Ковтуненко.
Какое решение принял суд в отношении главы Вознесенска?
Соответствующее решение принял Подольский районный суд Кропивницкого. Согласно постановлению, подозреваемый будет находиться под стражей.
Он может выйти на свободу в случае внесения залога в сумме 500 тысяч гривен.
Что известно о ДТП с участием мэра Вознесенска?
Мэр Вознесенска Евгений Величко причастен к ДТП на Кировоградщине, в результате которого погиб мужчина 1986 года рождения. Он на Toyota Camry выехал на полосу встречного движения на пути к населенному пункту Голованевск. Тогда он столкнулся с автомобилем Renault Megane.
Пассажирка Renault Megane, 1977 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.
По факту аварии начато уголовное производство.