Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Оксана Ковтуненко.

Смотрите также Медики совершили чудо: после месяца в коме пришла в себя девочка, которую сбила судья в Харькове

Какое решение принял суд в отношении главы Вознесенска?

Соответствующее решение принял Подольский районный суд Кропивницкого. Согласно постановлению, подозреваемый будет находиться под стражей.

Он может выйти на свободу в случае внесения залога в сумме 500 тысяч гривен.

Что известно о ДТП с участием мэра Вознесенска?