В Польше произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика: все участники аварии украинцы

Польская полиция задержала 22-летнего водителя микроавтобуса, который врезался в грузовик. Обоими транспортными средствами управляли украинцы.

В результате аварии пострадали 4 пассажира микроавтобуса, которые также являются украинцами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Польши и Lublin112.

Смотрите также В Черкасской области военнослужащий ТЦК сбил велосипедистку и скрылся

В Польше произошло ДТП с участием украинцев

Польская полиция сообщила о серьезной аварии, которая произошла в ночь на 24 июня на скоростной трассе S17 недалеко от населенного пункта Мощанка (Люблинское воеводство). Около 03:00 по местному времени микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 22-летний гражданин Украины, врезался в грузовик Renault, которым также управлял украинец – 61-летний мужчина.

Получилось так, что всеми участниками ДТП являются украинцы.

В салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, все – граждане Украины. В результате столкновения 4 из них получили травмы. Одного из пострадавших вертолетом экстренной медицинской помощи доставили в больницу.

Предварительные выводы следователей свидетельствуют о том, что 22-летний гражданин Украины, который управлял микроавтобусом в направлении Варшавы, не адаптировал скорость к дорожным условиям, в результате чего врезался в заднюю часть грузовика,

– указано в сообщении.

На несколько часов дорога в направлении Варшавы была перекрыта. По данным полицейских, оба водителя были трезвыми. Правоохранители задержали молодого водителя Volkswagen.

В Польше произошло ДТП с участием украинцев: фото польской полиции