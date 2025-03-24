В Польше грузовик с солдатами попал в ДТП: есть пострадавшие

На севере Польши военный грузовик с 24 солдатами попал в ДТП. К сожалению, есть пострадавшие – их госпитализировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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В Польше произошла авария с военными

В понедельник, 24 марта, вблизи села Дзьвижино, что в Западнопоморском воеводстве, произошла авария. Так, столкнулись 3 гражданских автомобиля и один военный грузовик, в котором находились 24 солдата.

В результате ДПТ пострадали двое офицеров – их доставили в больницу в Колобжеге. К счастью, их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Сержант Памела Борковская из Колобжегского районного управления полиции сообщила, что все участники аварии были трезвыми. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, поэтому полиция рассматривает различные версии.

Одной из причин, как пишут в СМИ, могут быть действия водителя одной легковой машины. Так, водитель якобы отказался от обгона, но было поздно и автомобиль перегородил путь грузовику с военными.

Недавно в ДТП попал грузовик с военными во Франции. Так, военные четырьмя автобусами как раз возвращались с визита на авиабазу Эвре, но произошло столкновение трех из них. Вероятно, это произошло из-за другой машины на дороге.

В результате масштабного ДТП пострадали 119 человек. 36 из них получили легкие травмы, один человек – в тяжелом состоянии.