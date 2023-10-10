В Сан-Франциско автомобиль врезался в китайское консульство: водителя ликвидировала полиция

В Сан-Франциско 9 октября автомобиль, которым управлял неизвестный "жестоко" врезался в консульство Китая. Пока водителя транспортного средства ликвидировала полиция.

На этот инцидент уже успели отреагировать в представительстве Китая в Сан-Франциско. Там осудили аварию, подчеркнув, что это создало "серьезный ущерб" для работников консульства.

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Что известно об аварии с консульством Китая

В полиции Сан-Франциско рассказали, что автомобиль въехал в вестибюль визового отдела китайского дипломатического ведомства. Впоследствии там началась перестрелка между стражами порядка и подозреваемым в совершении ДТП.

Впоследствии стало известно, что полиция ликвидировала врезавшегося на автомобили человека в здание генерального консульства КНР в Сан-Франциско. О причинах аварии и наличии пострадавших американская полиция пока не сообщала, однако здание уже перекрыли и там документируют совершенные преступления.

Впоследствии в своем заявлении консульство КНР подчеркнуло, что инцидент представлял серьезную опасность для жизни и благополучия персонала. Кроме того, это привело к значительному ущербу помещениям и имуществу консульства.

Мы осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь виновных за инцидент,

- говорится в сообщении консульства.

В конце китайского консульства добавили, что они уже подали все замечания американской стороне. В настоящее время американские власти происшествия с аварией в дипломатическом ведомстве Китая не комментировали.

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