Жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп: медики рассказали о состоянии тех, кто выжил

На трассе Киев – Чоп 20 июля лоб в лоб столкнулись Opel Vectra и Mazda 6. Виновник ДТП выжил. Больше всего пострадали пассажиры противоположной машины – женщина и ее сын погибли, а ее муж и дочь находятся в тяжелом состоянии.

Медики установили, что 24-летний виновник ДТП был за рулем пьяным. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

К теме Погибли женщина и маленький мальчик: на трассе Киев – Чоп произошло жуткое ДТП – фото

Водитель Opel влетел в машину, в которой ехала целая семья

На трассе Киев – Чоп вблизи села Дубина Стрыйского района 20 июля произошла смертельная авария.

24-летний водитель Opel Vectra вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda 6.

В ней ехала с отдыха в Карпатах семья с двумя детьми.

По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП был именно водитель Opel.

В результате аварии два человека умерли: пассажирка Mazda погибла на месте, а ее 10-летний сын – в больнице.

Ее мужа и дочь, а также водителя Opel Vectra срочно госпитализировали.

В каком состоянии находятся пострадавшие

Местные медики установили, что на момент аварии 24-летний водитель Opel Vectra находился в состоянии опьянения. Однако по состоянию на 21 июля официальных результатов судебно-медицинской экспертизы относительно его состояния в полиции не предоставили.

Самое тяжелое состояние у 34-летнего отца детей, который был за рулем Mazda 6. Заведующая реанимационного отделения Стрыйской ЦРБ Ирина Сташкевич рассказала, что он до сих пор находится в коме. Медики диагностировали у мужчины тяжелый ушиб головного мозга. К сожалению, врачи не могут дать никаких прогнозов относительно него. Сейчас пострадавший находится в Стрыйской больнице под наблюдением нейрохирурга. Однако медики рассматривают возможность транспортировать его во Львов.

Его 7-летнюю дочь перевезли реанимобилем из Сколевской больницы во Львов. Заместитель главного врача городской детской больницы Львова Федор Осым сообщил, что ребенок сейчас находится в реанимации. У маленькой пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки, множественные ушибы головы и туловища и околоорбитальную гематому. Однако, к счастью, девочка находится в сознании и угрозы ее жизни нет.

Также в медучреждении лечат водителя Opel, который, по версии полиции, повлек смертельную аварию. Директор Сколевской ЦРБ Оксана Яремко сообщила, что он находится в сознании. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. У него диагностировали политравму – ушиб грудной клетки и ребер. Также у пациента есть подозрение на перелом бедра.

Читайте также Вылетел на встречку: в лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп пострадали 3 человека, среди которых дети